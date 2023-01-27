Родители и волонтеры ищут девочку Аню, которая не вернулась домой из гимназии в районе «Тюменская слобода»

Фото: ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи

Семилетняя Аня Люленкова пропала сегодня, 27 января. Ребенок не вернулся домой после школы. Об этом сообщили в ДПСО «ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи».

Ростом девочка 130 сантиметров, имеет худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Аня была одета в черную куртку с коричневой опушкой, черные брюки, черные дутые сапоги, белую шапку-ушанку и сиреневые варежки.

ДПСО «ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» обращается за помощью к жителям Тюмени и особенно тем, кто проживает в районе «Тюменская слобода».

– Прямо сейчас выйдите в свой подъезд, в свой двор, осмотрите его, вдруг именно вы сможете найти девочку. Возможно, испугалась и забежала в подъезд, возможно, ходит в поисках дороги домой? Если вы не дома: осмотритесь вокруг на улице, в супермаркете, торговом центре, на остановках, среди пассажиров автобуса и троллейбуса. Посмотрите на одиноко гуляющих девочек – среди них может быть именно она. Давайте все вместе поможем маленькому счастью вернуться домой! Она может находиться в любом районе города, – пишет добровольческий поисково-спасательный отряд.

Всех, кому что-либо известно о нахождении Люленковой Анны, просят позвонить по телефону 8-982-922-78-84 либо по номеру горячей линии 8-800-600-59-52.