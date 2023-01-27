В Исетском районе супружеская пара отметила 50-летний юбилей совместной жизни

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области/ газета «Заря»

В Исетском районе сегодня поздравили супругов Бердышевых с 50-летием совместной жизни. Информацию об этом опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.

Александр Харлампиевич 33 года проработал водителем, а Галина Петровна, окончив тобольский зооветтехникум, 31 год была ветфельдшером исетской ветстанции. Оба имеют звание «Ветеран труда». За время брака супруги вырастили двоих детей и теперь нянчатся с тремя внуками

Супруги Бердышевы награждены юбилейной медалью и Благодарственным письмом губернатора Тюменской области. А еще у них есть возможности получить единовременную выплату в сумме 20 тысяч рублей.

Свой праздник супруги отметили в кругу родных с поздравлениями и веселыми песнями. Кстати, Галина Петровна много лет поет в народном хоре «Горница».