Тюмень попала в ТОП-5 городов России с бюджетным отдыхом в февральские праздники

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Тюмень вошла в пятерку рейтинга самых выгодных направлений для путешествия по стране. Средняя стоимость проживания в отелях областной столицы за сутки составляет примерно 4 тысячи рублей. К таким выводам пришли эксперты МТС, проанализировавшие данные с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik.com.

Чаще всего на время февральских «каникул» путешественники бронируют отель на два дня. Исключением стали курорты Краснодарского края: там туристы предпочитают оставаться на 4-5 ночей. Бюджетным размещением в отелях привлекают туристов и такие города, как Ростов-на-Дону, Самара, Томск, Архангельск, Воронеж, Рязань, Тверь, Санкт-Петербург и Петрозаводск.

Эксперты также установили, что лидером по бронированию отелей на конец февраля в этом году является Санкт-Петербург. Там стоимость проживания в отеле с 23 по 26 февраля в среднем обходится в 3 тысячи 800 рублей. На втором и третьем местах в рейтинге среди наиболее популярных направлений для путешествий занимают Казань и Ярославль. Проживание в этих городах в сутки обойдется примерно в 6 тысяч рублей. А вот дешевле на тысячу рублей можно остановиться в Туле. Ну и, конечно, столица России замыкает ТОП-5 популярных городов для путешествий в февральские праздники. В Москве заплатить за номер на сутки придется примерно 4 600 рублей.

По словам директора МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, ежегодно Тюмень притягивает большое количество путешественников из других регионов. Технология Big Data помогла выяснить, что кроме туристов, которые приезжают к нам впервые, много и тех, кто возвращается в нефтяную столицу вновь. Анастасия уверена, что в предстоящие праздники туристы смогут с комфортом отдохнуть на термальных источниках в городе и области, а также организовать фотосъемку на знаменитом мосту Влюбленных, сделать селфи на единственной в России четырехуровневой набережной Туры, на Цветном бульваре и, конечно, попробовать местную кухню, не затратив на поездку большие деньги.