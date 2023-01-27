Тюменцы активно обсуждают драку в налоговой, которая произошла накануне

женщины недолюбливали друг друга и не смогли сдержать взаимную неприязнь

Местные налоговые инспекторы подрались из-за гимна и громких разговоров по телефону.

В социальных сетях активно распространяется новость о минувшем конфликте, а тюменцы требуют подробностей и «хлеба и зрелищ».

По информации собственного источника, конфликт между двумя женщинами правового отдела УФНС №14 назревал давно, да и их взаимоотношения изначально не были идеальными. Одну женщину бесил в коллеге звонкий голос и безделье, а вторая высказывала возмущение, что первая идет в отказ на прослушивание гимна. Все это привело к тому, что одна из них написала заявление на увольнение, а вторая воспользовалась моментом и позлорадствовала над уходящей коллегой, сказав, что подобным не место в государственных органов. Слово за слово и началась драка. Одна схватила журнал и нанесла им удар второй, а вторая «двинула» коллеге калькулятором по уху. Конфликт закончился заявлением в полицию, снятием побоев и ушибами разной степени тяжести.

Корреспондент «КП-Тюмень» обратился в областную полицию за комментарием, однако предоставить оперативно его не смогли.