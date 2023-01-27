Эксперт прокомментировал инвестпроект по реконструкции Пышминской птицефабрики

Фото: информационный центр правительства региона

Развитие агропромышленных сельхоз предприятий – это продовольственная безопасность страны и ключевой фактор суверенитета. Так считает член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, который прокомментировал результаты модернизации птицефабрики «Пышминская».

В минувшем году птицефабрика приступила к реализации второго этапа инвестпроекта по реконструкции основного производства. Цель этого – довести производство яйца до 450 млн штук в год.

Производство мяса птицы и яиц, по словам Комахидзе, имеет в регионах определенный дефицит, и подобное увеличение мощностей позволит свести на нет потребности российского рынка.

– Поддержка главы региона Александра Моора и интерес правительства области в таких прогрессирующих предприятиях вносят неоценимый вклад в продовольственную безопасность, – сказал эксперт

Напомним, что решение о модернизации тюменской птицефабрики было принято еще в 2015 году. На первом этапе общий объем инвестиций в строительство производственных помещений и покупку современного оборудования превысил 1 млрд рублей.

Александр Моор поддержал стремление инвестора к дальнейшей модернизации птицефабрики.

– В результате создания современного высокоэффективного производства появится возможность управлять себестоимостью яйца, при этом увеличивая его возможность конкурировать на рынке. С учетом высокой производительности труда зарплата специалистов также будет расти. Помимо этого, у выпускаемой продукции также увеличится возможность конкурировать. С учетом высокой производительности труда зарплата специалистов тоже покажет положительную динамику. Это станет хорошим примером для других производителей, но главное – для других местных инвесторов, – добавил глава Тюменской области Александр Моор.