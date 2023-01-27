Суд Тюмени избрал меру пресечения для двух мужчин, которые на парковке изнасиловали женщину

Мужчин заключили под стражу до весны

Вопиющий случай произошел накануне в центре Тюмени на парковке у одного из городских зданий. Как рассказали «КП»–Тюмень в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 27-летний мужчина и 23-летний молодой человек вечером 24 января в автомобиле «Рено Логан» совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины 1992 года рождения.

Мужчин обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера. Суд, рассмотрев дело, принял решение заключить правонарушителей под стражу до 25 марта текущего года. Отметим, что постановление на данный момент не вступило в законную силу.