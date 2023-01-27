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НовостиОбщество27 января 2023 10:21

Суд Тюмени избрал меру пресечения для двух мужчин, которые на парковке изнасиловали женщину

Постановление суда на данный момент не вступило в силу
Екатерина Коган
Мужчин заключили под стражу до весны

Мужчин заключили под стражу до весны

Вопиющий случай произошел накануне в центре Тюмени на парковке у одного из городских зданий. Как рассказали «КП»–Тюмень в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 27-летний мужчина и 23-летний молодой человек вечером 24 января в автомобиле «Рено Логан» совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины 1992 года рождения.

Мужчин обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера. Суд, рассмотрев дело, принял решение заключить правонарушителей под стражу до 25 марта текущего года. Отметим, что постановление на данный момент не вступило в законную силу.