В Тюмени полицейские поймали магазинного воришку

мужчина может отправиться за решетку на несколько лет

В дежурную часть полиции обратился представитель сетевого магазина и заявил, что у него пропало несколько бутылок алкоголя. Корреспонденту «КП»–Тюмень» в пресс-службе областного МВД пояснили, что сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого и задержали его. Как выяснилось, им оказался 31-летний мужчина, который ранее был судим.

Силовикам задержанный поведал, что на кражу он шел намеренно. Когда убедился, что за ним никто не наблюдает, положил две бутылки спиртного в карманы, а еще две пронес мимо кассы в руках. В тот же день добытое злоумышленник выпил в подъезде со своими товарищами. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». За подобное правонарушение грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Сейчас же фигуранту избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.