В Тюмени 10-летний школьник, которого якобы ударили по голове и выкинули из машины, сознался во вранье Фото: Татьяна Коркина

Никакого похищения 10-летнего школьника, которого якобы выкинули из машины на другом конце Тюмени, не было. Ребенок сознался, что в отношении него никаких противоправных действий не совершалось, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

Напомним, 16 января 2023 года мы сообщали о том, что неизвестные якобы ограбили ребенка на улице Муравленко у магазина «Изобилие». Преступники затащили мальчика в машину и выбросили из нее в другой части города. Ребенок очнулся без денег и телефона в сугробе.

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