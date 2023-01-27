В Тюмени появится еще полторы тысячи платных парковочных мест

Платная парковка появится на улице Луначарского

В ближайшем будущем в областной столице расширится интерактивная карта парковочного пространства в Тюмени. В платный режим работы перейдет около полутора тысяч рабочих мест.

В проекте, который разработан для внедрения единого парковочного пространства, добавлено 5 тысяч 500 парковочных мест в центре Тюмени. Отметим, что первые парковки начали тестировать еще более шести лет назад в районе улиц Первомайской, Ленина и Герцена.

На сегодняшний день платные парковочные места для автомобилей расположены в периметре улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной и представлены 13 отдельными зонами, которые вмещают в себя 1 662 машино-места.

По словам директора МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санника, работы по внедрению и развитию городского паркинга продолжаются. Для того, чтобы эту зону расширить, уже установлено 37 паркоматов, приобретенных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Второй этап включает в себя перевод более полутора тысяч машино-мест общего пользования в платный режим в границах следующих улиц: Первомайская – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская, а также на участке улицы Республики от Мельникайте до Максима Горького.