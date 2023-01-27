В Тюмени полицейские задержали мужчину, который украл велосипед

Теперь за свой поступок мужчине придется ответить по закону

Тюменец оставил в подъезде велосипед, а через время не обнаружил своего двухколесного друга. Заметив пропажу имущества, он пошел в отделение полиции с заявлением.

Как рассказали в пресс-службе областного МВД, сотрудники уголовного розыска провели необходимые мероприятия и нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Тюмени 1978 года рождения.

Злоумышленник во всем признался и рассказал, что в тот злополучный день зашел в подъезд жилого дома и его внимание привлек «бесхозный» велосипед, который был пристегнут противоугонным тросом. Несмотря на это препятствие, он смог его отстегнуть и сдать в комиссионный магазин. А полученные денежные средства потратил на личные нужды.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». За подобное правонарушение мужчина может отправиться за решетку на пять лет. Сейчас же фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.