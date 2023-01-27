В Тобольске произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса

Фото: Типичный Тобольск

Вчерашний вечер в Тобольске закончился неприятным происшествием. Напротив рощи Журавского произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в группе «Типичный Тобольск». Судя по фото, серьезных повреждений у транспортных средств нет. Да и кто виновник инцидента, пока тоже не ясно. Некоторые предполагают, что столкновение было из-за того, что один из участников движения неправильно перестроился.

Также горожане отмечали, что из-за случившегося в Тобольске наблюдались на дорогах пробки.

Напомним, ранее мы писали, что в Тобольске несколько дней назад произошло смертельное ДТП с участием автогрейдера. Погибли два человека. А в Тюмени нерадивый студент сел за руль без прав и стал виновником ДТП, в котором пострадали люди. Автоинспекторы в ходе выяснения всех обстоятельств установили, что парень сдал в автошколе теорию, но не смог сдать практику. После четырех безуспешных попыток решил, что может управлять автотранспортом и без наличия водительского удостоверения.