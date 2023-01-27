В Тюмени 27 января 2023 года ожидается снег и потепление

в этот день в Тюмени возможен порывистый ветер Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Сегодня в Тюмени метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно ожидается снег. В том числе, в дневное время возможен мокрый снег. В отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы ветра могут достигать 16 м/c. Температура воздуха ночью минус 7-12 градусов, при прояснении до минус 17. В дневные часы минус 1-6 градусов.

Отметим, что 27 января 2023 года на утренних службах в православных церквях почитают святую Нину. Ее именем назван народный праздник, который отмечают в этот день. Также считается, что если в этот день деревья покрылись инеем, то это к теплу. Если утром услышали карканье вороны, то ожидайте метель. А если в этот день снегопад, то наступит ранняя оттепель.