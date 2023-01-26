Тюменские спасатели помогли медикам эвакуировать мужчину без сознания

Фото: ГКУ ТО «Тюменская Областная служба экстренного реагирования»

Тюменские спасатели помогли эвакуировать мужчину без сознания. Об этом сообщает ГКУ ТО «Тюменская областная служба экстренного реагирования».

У спасателей не было специальной лестницы, поэтому им пришлось проявить находчивость и применить альпинистское снаряжение. Специалисты Тюменского поисково-спасательного отряда помогли скорой помощи спустить мужчину без сознания со второго этажа новостройки на улице Бориса Быстрых. Его уложили и зафиксировали на специальных носилках, а затем применили систему верхней страховки, чтобы спустить мужчину на первый этаж по раздвижной лестнице, потом перенесли в автомобиль медиков.

В службе экстренного реагирования добавили, что слаженные действия спасателей в реальных работах достигаются благодаря постоянным тренировкам.