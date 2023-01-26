Молодых тюменцев, осквернивших памятник в сквере Победы посадили под домашний арест

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Сегодня Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего Владимира Екимова и 20-летнего Михаила Суфиянова. Эти молодые люди обвиняются в повреждении объектов, посвященных Дням воинской славы России.

Суфиянов и Екимов 23 января 2023 года отправились в сквер Победы на улице Валерии Гнаровской, 5 и повредили памятник в виде звезды, посвященный бывшим узникам фашистских концлагерей. Своими действиями они причинили ущерб на сумму более 60 тысяч рублей.

Молодые люди полностью признали свою вину и раскаялись, а также возместили ущерб и публично извинились.

В итоге суд оставил Суфиянова и Екимова под домашним арестом до 23 марта 2023 года. Постановления суда еще не вступили в законную силу.