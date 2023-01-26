В квартире на 50 лет Октября в Тюмени нашли гниющие трупы 90-летней пенсионерки и ее сына Фото: Татьяна Коркина

Трупы 90-летней женщины и ее 57-летнего сына нашли в закрытой квартире на ул. 50 лет Октября. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, на трупный запах, шедший из жилища матери и сына, пожаловались соседи умерших. Внешних криминальных признаков на их телах не обнаружено.

Сейчас следователи проводят проверку.

Напомним, что в квартире на улице Полевой обнаружен труп 49-летнего мужчины. Корреспонденту «КП»-Тюмень» собственный источник в ТОСЭР информацию об инциденте подтвердил и добавил, что всё произошло еще вчера. Прибывшие на место спасатели вскрыли замок и вынесли тело.