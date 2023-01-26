В Казани охранник из Тюмени получила сотрясение мозга из-за падения на голову глыбы снега Фото: Татьяна Коркина

Несчастный случай произошел с охранником тюменского предприятия ООО «НОП «Сибирь-ТНХ» 18 декабря в Казани. Как сообщили в Государственной инспекции труда в Тюменской области, женщина приступила к работе на КПП в 7.30 и дежурила весь день, пропуская людей на вход и выход. В 19.45 охранник вышла из здания контрольно-пропускного пункта № 8 в сторону 9-го КПП. Из-за погоды на нее упала глыба льда, и женщина получила сотрясение мозга и ушибы темечка и затылка. Благо скорая медицинская помощь успела вовремя.

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Оказалось, что за зданиями и сооружениями плохо смотрели и невовремя чистили крышу от снега и льда. Кроме того, на рабочем месяце охранницы не провели специальную оценку условий труда.

По результатам рассмотрения документов Госинспекция труда в Тюменской области усмотрела нарушения в отношении других работников. В связи с этим приняты меры по проведению контрольного мероприятия в рамках ФЗ о госконтроле и муниципальном контроле в России в части выявленных нарушений требований охраны труда по результатам расследования для предотвращения несчастных случаев с другими работниками.