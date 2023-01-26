В Тюмени следователи задержали подонка, который изнасиловал девушку с утра пораньше Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования 30-летней женщины. По данным пресс-службы СК РФ по Тюменской области, сотрудники начали расследование после того, как вечером 25 января 2023 года начала распространяться ориентировка на мужчину, который совершил преступление около 3-4 часов утра на ул. Республики.

Подозреваемого мужчину, задержали, следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени девушку изнасиловали на лестничной площадке.