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НовостиПроисшествия26 января 2023 9:22

В Тюмени следователи задержали подонка, который изнасиловал девушку с утра пораньше

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени следователи задержали подонка, который изнасиловал девушку с утра пораньше

В Тюмени следователи задержали подонка, который изнасиловал девушку с утра пораньше

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования 30-летней женщины. По данным пресс-службы СК РФ по Тюменской области, сотрудники начали расследование после того, как вечером 25 января 2023 года начала распространяться ориентировка на мужчину, который совершил преступление около 3-4 часов утра на ул. Республики.

Подозреваемого мужчину, задержали, следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени девушку изнасиловали на лестничной площадке.