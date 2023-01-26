В Тюмени во время пожара погиб мужчина

Фото: МЧС по Тюменской области

Сегодня утром в частном жилом доме произошло возгорание, в ходе которого погиб мужчина. В пресс-службе МЧС по Тюменской области рассказали, что, когда прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, дом уже вовсю горел. Однако специалисты, несмотря на разбушевавшееся пламя, смогли не допустить перехода огня на соседние жилые строения. В ведомстве также пояснили, что во время тушения был найден погибший мужчина.

Помимо этого, там подчеркнули, что предварительной причиной пожара могло послужить нарушение правил пожарной безопасности при пользовании отопительной печи.

Напомним, ранее мы писали, что в середине декабря в селе Кулаково дотла сгорел дом. К счастью, никто из людей не пострадал. А в Тюмени в том же месяце на ходу загорелся переполненный пассажирами автобус. Всем экстренно удалось покинуть горящий автотранспорт, правда, водителю пришлось вылазить через окно.