Производителям Тюмени хотят запретить сокращать количество товара в упаковке

Производители дурят покупателей, но скоро это будет пресечено

В городах России, в том числе в Тюмени, производители товаров столкнулись с кризисом и инфляцией. Из-за этого они начали идти «обходными путями» и дурить покупателей, заменяя количество товара в таре. Упаковка при этом остается такой, какой была и прежде. На такую нечестную схему чаще всего идут производители напитков, молочной продукции, соков и круп.

Как сообщает «РБК Тюмень», производителям хотят запретить использовать такой прием, поскольку он напрямую нарушает права потребителей. К тому же покупатели уже давно ощутили подвох и понимают, что на пачке гречки может быть написано «килограмм», а по факту вес еле-еле достигает 925 граммов. То же самое и с молоком. Написано «литр», а на деле едва переступает порог 900 мл.

Отметим, что власти планируют урегулировать эту проблему на законодательном уровне и закрепить стандарты по количеству товара в пачке, чтобы покупатель не чувствовал себя обманутым.