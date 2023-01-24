Ревизоры гостеприимства приехали в Тюмень

Фото: Екатерина Байкалова

Федерация ревизоров гостеприимства (ФЕРЕГО) приехала в Тюмень рассказать отельерам и рестораторам города о Знаке признания «Федерация ревизоров рекомендует» и Гид «Revizors». Гид ревизоров стартовал в декабре 2022 года, но о нем уже говорят влиятельные СМИ, профессиональное сообщество гостеприимства России.

Гид ревизоров направлен на развитие качественной системы оценки объектов гостеприимства. Это инструмент в помощь путешественнику по России для удачного выбора места отдыха с интересной гастрономией, высококлассным сервисом и особой философией.

На встрече с рестораторами, отельерами, туроператорами региона и членами Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области» эксперты ФЕРЕГО говорили о репутации бренда, о тенденциях в туризме в 2023 году, о перспективах развития с Гидом «Revizors», жизни отелей без кэшбека, межрегиональных связях, развитии территорий и проектах, которые открываются и растут в Тюмени.

За новогодние праздники 2023 года в России поток путешественников увеличился на 15% в сравнении с прошлым годом и превысил 12 миллионов человек. И впервые, Урал и Сибирь вошли в топ-10 популярных направлений для поездок.

В 2023 году у Тюмени есть все шансы войди в Гид ревизоров и получить известность не только как нефтяная столица, но и как интересное и качественное место для отдыха.

Федерация ревизоров гостеприимства благодарит со-организатора встречи Ассоциацию гостеприимства Тюменской области и представителя ФЕРЕГО в г. Тюмень Светлану Раца за приглашение.

Особая признательность участникам встречи за состоявшийся диалог:

- Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области»

- Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области

- Агентство туризма и продвижения Тюменской области Visit Tyumen

- Ассоциация туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур».

Благодарим гостеприимную площадку встречи - Бизнес отель Евразия г. Тюмень.

Уверены, впереди много совместной работы по развитию индустрии путешествий по России.