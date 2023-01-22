В Ишиме сотрудники полиции поймали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

мужчина может отправиться за решетку на десять лет Фото: Комсомольская правда

Сотрудники патрульно-постовой службы патрулировали территорию города и их внимание привлек подозрительный мужчина с рюкзаком. Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в областной полиции, при виде полицейских гражданин начал нервничать и попытался спрятаться. Однако его остановили и попросили показать документы, личные вещи. В присутствии понятых полицейские изъяли из сумки задержанного пакет с растительным веществом зеленого цвета. Была проведена эксперта, которая показала, что данное вещество – «марихуана», весом больше 780 граммов.

В ходе разговора с силовиками житель Ишима 1990 года рождения сообщил, что на заброшенной территории нашел сухую траву и решил ее собрать для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до десяти лет, а также штраф до полумиллиона рублей. На данный момент мужчине избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.