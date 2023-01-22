Тюменские автоинспекторы ежедневно ловят водителей без прав

каждый седьмой за рулем - несовершеннолетний

Автоинспекторы Тюменской области ежедневно борются с «бесправниками». Теми, кто садится за руль, несмотря на то, что нет прав. Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в региональном ГИБДД, в 2022 году с автомобильных дорог общего пользования было «снято» 4 тысячи 555 водителей у которых отсутствовало водительское удостоверение. Кроме того, каждый седьмой нарушитель – несовершеннолетний. Всех «пойманных» привлекают к административной ответственности, а автомобиль эвакуируется на специальную стоянку.

В ведомстве также добавили, что специалисты много внимания уделяют несовершеннолетним водителям. Помимо административного наказания и эвакуации транспорта, данные передаются в подразделения по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Немалое количество родителей в ходе задержания их чада говорят, что были не в курсе о том, что ребенок управляет транспортом. Даже несмотря на то, что несовершеннолетние подростки зачастую «гоняют» на родительских машинах, либо на том, что приобрели самостоятельно.