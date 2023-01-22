У заядлых садоводов-огородников уже начались посадочные хлопоты

стоит позаботиться сейчас о рассаде и тем, кто хочет получить результат уже к марту

На дворе еще только январь, а у фанатов дачно-огородных дел уже началась «работа». По словам неравнодушных к будущему урожаю, уже в этом месяце пора высаживать рассаду культур с длинным периодом вегетации.

По словам опытной садоводки Марии Никоноровой, в первую очередь необходимо закупить грунт и семена. Однако важно обратить внимание на то, что они должны предназначаться для ранней посадки. Именно это один из ключевых факторов качества будущего урожая и сроков цветения. Также женщина советует приобретать свежие семена. Кроме того, она также пояснила, что когда рассаду садят рано, то она получается более крепкой и здоровой. Но есть и минусы – требуется много свободного места под емкости с рассадой и, конечно, дополнительный свет.

Сейчас Мария Никонорова советует посадить перцы, баклажаны, корневой и черешковый сельдерей, а также лук порей и ягоды, такие как клубника и земляника. Можно садить уже и томаты, правда при условии, если есть отапливаемая теплица. Помимо этого, в январе рекомендуется посеять и цветы, в том числе тюльпаны, нарциссы, гиацинты или крокусы, особенно если хотите получить результат к женскому празднику.