Александр Моор поздравил военнослужащих с Днем инженерных войск

Фото: Тюменское военно-инженерное училище

Сегодня, 21 января, день инженерных войск. Для Тюменской области это особенный праздник, ведь жители региона всегда гордились командирами, выпускниками ТВВИКУ. С праздником военнослужащих поздравил губернатор Александр Моор, опубликовав поздравление в своем телеграм-канале.

- Поздравляю военнослужащих, ветеранов инженерных войск, а также бойцов, призванных по мобилизации и добровольцев из именных инженерных подразделений «Сибирь» и «Тобол» с профессиональным праздником! - говорит Александр Моор.

Отметим, что многие из выпускников ТВВИКУ сейчас выполняют задачи в зоне СВО и несмотря на то, что работа инженеров остается в тени, армия всегда опирается на их труд.