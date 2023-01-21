Тюменский ветеринар рассказал, по каким признакам понять, что питомец стареет Фото: Юлия Кучеренко

Тюменский ветеринар рассказал, как определить старение питомца. Этой информацией поделились АиФ - Тюмень.

Старость у домашних животных наступает будто внезапно: животное начинает дряхлеть за короткие сроки. По словам ветеринара, возраст для каждого питомца – понятие относительное. У некоторых животных признаки старения проявляются уже после 8-10 лет, другие же в 12-15 лет прекрасно выглядят и хорошо себя чувствуют. Ветеринар Камилла Старкова пояснила, что это зависит от породы, условий содержания, хронических болезней и тому подобное.

Камилла говорит, что хозяин должен сам заметить изменения в поведении любимца, которые могут указать на старения.

- Чаще пожилые пациенты-животные начинают меньше двигаться, больше дремать. Игры с хозяевами их уже не так увлекают, и они становятся менее продолжительными, - говорит Камилла Сергеевна.

Кроме того, у питомцев с возрастом может снизится аппетит, становится более выборочным, а некоторые признаки становятся, как у людей.

- У животных, как и у людей, может быть седина. Некоторые питомцы теряют остроту зрения и слуха, некоторые требует более частого выхода в туалет из-за слабости мочевого пузыря, - рассказывает ветеринар.