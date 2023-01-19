Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с большим льготным периодом Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с большим льготным периодом в январе 2023 года, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.02.2022 г.).

Аналитики портала в ходе исследования в первую очередь учитывали такие критерии, как длительность льготного периода, минимальная процентная ставка по карте и диапазон кредитных ставок, сумма обязательного платежа в льготный период, условия перевода средств и снятия наличных, стоимость выпуска и обслуживания карты, проценты начисления кешбэк, дополнительные возможности по карте, а также ряд других критериев.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от 10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

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