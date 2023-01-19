Жителя Тюмени, который убил свою дочь, оставили под стражей

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В прошлом году в Тюмени произошла страшная трагедия унесшая жизнь младенца. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, ввязался в конфликт с супругой. В итоге избил ее и четырехмесячную дочку. Травмы, полученные ребенком, оказались несовместимы с жизнью. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «убийство».

Как рассказали корреспонденту «КП»-Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, Ленинский суд города продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Вячеслава Фисенко. Суд решил оставить его в СИЗО до 20 марта этого года. Однако постановление на данный момент не вступило в законную силу.

В ведомстве также пояснили, что, помимо статьи «Убийство», мужчина обвиняется в покушении на убийство двух или нескольких лиц.