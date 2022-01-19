На Протозановском месторождении открыли новый жилой комплекс для вахтовиков

Фото: Андрей Сергиенко

Компания «РН-Уватнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий блок НК «Роснефть», ввела в эксплуатацию новый вахтовый жилой комплекс в Уватском районе Тюменской области на Протозановском месторождении.

Жилой комплекс для вахтовиков площадью более 2 тыс. квадратных метров включает в себя два административно-бытовых корпуса. Здания оборудованы всем необходимым для одновременного размещения до 110 человек, офисными помещениями, конференц-залом, медицинским кабинетом и прачечной.

Бытовая инфраструктура комплекса учитывает особые климатические условия местных широт. Жилые строения соединены теплым переходом с помещениями столовой, а горячее питание, полный цикл приготовления которого обеспечивает современное оборудование, учитывает особенности питания при работе в непростых погодных условиях.

Фото: Андрей Сергиенко

Для занятий спортом и организации досуга вахтовиков комплекс оборудован тренажерами, в нем предусмотрена библиотека, бильярдная комната и возможность выхода в интернет из любой точки.

Компания уделяет особое внимание обеспечению комфортных бытовых условий для работников, в том числе на удаленных нефтепромысловых объектах. В 2021 году новый жилой комплекс для вахтовиков был открыт также на Тямкинском месторождении. За создание рабочих мест и улучшение условий работы в организациях производственной сферы предприятие неоднократно становилось призером конкурса «Российская организация высокой социальной ответственности».