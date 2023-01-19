В Тюмени на Крещение 19 января будет тепло и облачно Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 19 января, ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, с переходом на юго-западный, 4 – 9 м/с, температура воздуха ночью -13…-18 градусов, при прояснении до -23, днем -6…-11 градусов.

19 января (6 января по старому стилю) – Крещение, один из главных православных праздников. Считается, что в крещенскую ночь вода получает целебные свойства, поэтому стоит ею запастись. Крещенской водой освящают жилища и поля, дают ее пить больным. Те, кто искупается на Крещение в ледяной воде, весь год будет здоровым.

А вот крещенских морозов, которые отличались особой силой, в Тюмени не будет.