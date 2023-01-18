Кумиры нулевых «Фактор 2» дадут концерт в Тюмени

Фото: Яна Савина

11 февраля «Руки ВВерх! Бар» приглашает тюменцев и гостей города погрузиться в ностальгическую атмосферу на концерте группы «Фактор 2». Это группа, чьи песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов. Группа, которая с легкостью могла собрать стадион. Они покорили всех искренностью и правдой жизни в текстах своих песен.

Фото: Яна Савина

Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят все любимые хиты группы «Фактор 2», а также новые песни. «Скажи, красавица», «Война», «Весна», «Класс, детка, класс» и многие другие хиты легендарной группы прозвучат в исполнении звезд, находящихся на расстоянии вытянутой руки от зрителей.

Фото: Яна Савина

До и после концерта гостей ждет дискотека 90-х с ведущим и интерактивами, а также розыгрыш ностальгических предметов. А всех любителей пригласят в караоке-зал с поющим ведущим.

Приобрести билеты можно в кассе «Руки Вверх! Бар»: ул. Челюскинцев, 40, а также на сайте.