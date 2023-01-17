Во время спецоперации на Украине погиб 31-летний выпускник Тобольской духовной семинарии

Фото: Тобольская митрополия

Выпускник Тюменского духовного училища и Тобольской духовной семинарии, преподаватель церковнославянского языка ноябрьской православной гимназии, 31-летний Александр Сухоруков погиб во время специальной военной операции на Украине. Как сообщили в пресс-службе Тобольской митрополии, трагедия произошла 2 ноября 2022 года.

Фото: Тобольская митрополия

Военный служил в морской пехоте, всегда был душой компании, умел пошутить, успокоить и не боялся трудностей. В свои годы он завоевал любовь детей, преподавателей и всех, кто с ним сталкивался.

– Настоящий герой, награжденный Орденом мужества, Александр Сухоруков учился у нас – в Тюменском духовном училище и Тобольской духовной семинарии. Очень порядочный, скромный, ответственный человек. Царство ему небесное! – отзываются о нем преподаватели.

В Тобольской митрополии отметили, что парень был с большим и любящим сердцем, многим помогал, обогревал и утешал.

– Александр пострадал за то, чтобы враг не смог попирать нашу веру, разрушать наши храмы, чтобы у нас было мирное небо над головой, – рассказали в митрополии.