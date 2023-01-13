Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил журналистов с Днем российской печати

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил журналистов в Днем российской печати Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати. В своем поздравлении глава региона отметил, что тюменские средства массовой информации активно освещали заслуги медиков во время пандемии, ситуацию с лесными пожарами, достижения и проблемы жителей региона. Особенно ответственную роль пресса играет в информировании населения о специальной военной операции.

– Желаю всем специалистам отрасли успешной реализации всех замыслов и творческих проектов, уважения и признания, дальнейшей плодотворной деятельности на благо Тюменской области и ее жителей, – поздравил журналистов Александр Моор.

Отметим, что в Тюменской области зарегистрировано 133 печатных СМИ, из которых 102 работают в самом регионе. 31 СМИ распространяется в России с редакциями в Тюменской области.