В Тюмени на десяток лет отправили в тюрьму банду, распространявшую наркотики Фото: Татьяна Коркина

Одиннадцать лет исправительной колонии получил житель Тюмени, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный организованной группой в крупном размере в интернете. Двое его подельников получили по девять лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Таково решение Калининского районного суда города Тюмени.

По данным ведомства, в 2021 году обвиняемые создали организованную группу, специализирующуюся на бесконтактном сбыте наркотиков в Тюмени. Организатор группы распределил роли участников по получению крупнооптовых партий наркотиков, их хранению, фасовке и закладке в тайники для непосредственных покупателей.

В ноябре 2021 года деятельность участников группировки пресекла полиция, а из незаконного оборота было изъято более 340 граммов наркотиков. Все обвиняемые были заключены под стражу, а накануне получили наказание, с учетом позиции государственного обвинителя.

Их ноутбуки и сотовые телефоны, которые использовались при совершении преступлений, обращены в доход государства.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени задержали преступную банду, занимавшуюся продажей наркотиков в интернете.