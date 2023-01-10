Прожиточный минимум в Тюменской области увеличился до 14 375 рублей Фото: Вера Зенина

В 2023 году в Тюменской области повысился прожиточный минимум. Согласно постановлению правительства, теперь его размер на душу населения составляет 14 375 рублей.

- С 1 января 2023 года увеличен размер прожиточного минимума. Этот показатель используется для оценки нуждаемости при назначении мер соцподдержки. Также по этой величине устанавливаются размеры пособий для семей с детьми, социального контракта, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям, - пояснили в информационном центре правительства Тюменской области.

Для трудоспособных граждан прожиточный минимум составляет 15 669 рублей, пенсионеров - 12 363 рубля, а на ребенка - 14 176 рублей.

По сравнению с 2022 годом величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, а также для трудоспособного населения, пенсионеров и детей увеличилась в регионе на 3,3%.