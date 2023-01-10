Мороженая курица не добралась из Тюмени до Сургута из-за пьянющего водителя Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Пьяного 34-летнего водителя «Газели» задержали сегодня, 10 января 2023 года, на 236-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, мужчина вез 1,5 тонны замороженного мяса курицы в Сургут, но «птичка» до Югры так и не доехала. Показания алкотестера составили 1,22 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

По словам водителя, он пил дома всю ночь. В результате на него составлен административный материал за пьяное вождение. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что на тюменской трассе задержали водителя фуры, который выпил пиво и отправился в 700-километровый вояж.