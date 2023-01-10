В Тюменском районе пьяный налетчик подбежал к женщине и выхватил у нее сумочку с телефоном Фото: Татьяна Коркина

Четыре года колонии может получить ранее неоднократно судимый 34-летний житель Армизонского района, который подозревается в грабеже. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, после задержания фигуранта заключили под стражу.

С заявлением о грабеже в полицию обратилась жительница поселка Винзили. По словам женщины, неизвестный выхватил у нее сумочку в районе улицы Заводской и скрылся. Ущерб от действий налетчика составил 10 тысяч рублей.

Полицейские установили, что ночью пьяный молодой человек заметил впереди идущую потерпевшую. Он подбежал к ней сзади, схватил сумку и скрылся. В похищенной сумке лежали банковская карточка, которой он оплатил покупки в магазине, и телефон, который мужчина «благополучно» разбил.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени неизвестный вырвал у женщины сумочку с 5 млн рублей.