Жители села Кулига Тюменского района ждут автобус в «избе XIX века»

Жители села Кулига Тюменского района ждут автобуса в «избе XIX века» Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В селе Кулига Тюменского района появился остановочный пункт «Храм Серафима Саровского», оформленный в необычном стиле. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, новую остановку уже включили в расписание маршрута № 126р по просьбе местных жителей.

Теперь пассажиры ждут автобус в «избе XIX века», а из «окошек» можно полюбоваться храмом и картинами быта того времени. До лета 2022 года автобус № 126р «Тюмень – Речкина» останавливался у обычного павильона под названием «Разворотная площадка в с. Кулига», но вот уже полгода павильон радует своим необычным дизайном.

Для закрепления «народного» названия остановки местные власти приняли решение обратиться в администрацию Тюменского района. А та в свою очередь написала заявление в Управление автомобильных дорог Тюменской области. Новое наименование утвердили в документах с 1 января 2023 года.

Отметим, что остановку разрисовала художник Полина Филатова по просьбе жителей Каменки.