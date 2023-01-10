В Тюменской области за сутки коронавирус подхватили 55 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 10 января 2023 года увеличилось на 55 человек, включая троих детей. Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 253 739 человек. Один человек находится на искусственной вентиляции легких, 386 – под медицинским наблюдением.

Также за сутки выздоровели 48 человек (с начала пандемии – 248 932 человека). Развернуто 12 коек, свободный коечный фонд составляет 25%.

За сутки проведено 2,3 тысячи лабораторных исследований, всего – 4 658 913 исследований. Вакцинировано против «короны» 1 421 396 человек, полный курс прошли 1 178 134 человека.