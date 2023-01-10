В Тюменской области школа выплатит 50 тысяч рублей семикласснику, упавшему с каната на турслете Фото: Татьяна Коркина

Ровно 50 тысяч рублей взыскал суд с общеобразовательной школы Упоровского района в пользу 13-летнего семиклассника. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ведомство обратилась мама мальчика, который получил травму во время проведения организованного школой мероприятия. В тот момент ребенок находился в лесной местности на туристическом слете школьников и упал с полосы препятствий (каната), закрепленного между деревьями.

Падение привело к сложному перелому левой руки, что является причинением средней тяжести вреда здоровью. Согласно положениям ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», школа несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы.

Прокурор Упоровского района обратился в суд с иском, чтобы взыскать со школы компенсацию морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюменской области школа выплатит 300 тысяч ученику, сломавшему ногу по дороге в кабинет. Ученик 7 класса упал в коридоре.