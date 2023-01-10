В Тюменской области водитель отпашет 200 часов обязательных работ за повторную пьяную езду Фото: Татьяна Коркина

Двести часов обязательных работ и лишение права управлять транспортом на два года – таково наказание для жителя Ярковского района Андрея З., который признан виновным в управлении транспортом в пьяном виде, будучи подвергнутым наказанию.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, у Андрея уже была судимость за административное правонарушение, за что его лишили прав. Однако должных выводов он для себя не сделал. 7 ноября 2022 года пьяный Андрей сел за руль «Тойоты Королла» и поехал по улицам села Ярково и врезался в стоящий автомобиль у дома на улице Молодежной.

Инспектор ДПС обследовал его на состояние алкогольного опьянения, показатели составили 0,91 мг на литр выдыхаемого воздуха. Свою вину подсудимый полностью признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Ранее он не судим (только административка), по месту жительства характеризуется посредственно, на учете у врачей не состоит.

С учетом всех обстоятельств дела суд назначил вышеназванное наказание.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени 33-летнего мужчину в четвертый раз осудили за пьяную езду. Горожанин никак не хочет вставать на путь исправления.