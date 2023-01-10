Власти рассказали, кто в Тюмени принимает решение об отмене занятий в школах из-за трескучих морозов Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Начальник отдела материально-технического развития образовательных учреждений администрации Тюмени Анатолий Иванов разъяснил тюменцам, как принимается решение об отмене занятий в школах из-за морозов. Напомним, с утра родители возмущались тем, что первой смене в полном составе (включая первоклашек) пришлось тащиться в школу, несмотря на тридцатиградусный мороз.

По словам Иванова, учеба в школах города Тюмени идет «с учетом климатических оснований». Так, городской администрацией утвержден регламент, в соответствии с которым производится отмена учебных занятий.

– Дежурный департамента образования в 5.50 утра получает от гидрометцентра информацию о температуре наружного воздуха и скорости ветра. На основании этого принимается решение дежурным об отмене или не отмене занятий, – разъяснил Анатолий Иванов.

При возможном понижении температуры решение об отмене занятий принимается коллегиально.

Отметим, что ученики с 1 по 4 класс второй смены школ города Тюмени на учебу сегодня не идут.