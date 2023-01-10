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НовостиОбщество10 января 2023 5:48

В Тюмени отменили занятия для учеников 1-4 классов второй смены из-за морозов

Первой смене повезло меньше
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени отменили занятия для учеников 1-4 классов второй смены из-за морозов

В Тюмени отменили занятия для учеников 1-4 классов второй смены из-за морозов

Фото: Татьяна Коркина

В связи с низкой температурой воздуха (сейчас термометры показывают -28 градусов) занятия второй смены в школах Тюмени в начальных классах (с 1 по 4) отменяются в очном режиме. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В Тюменском районе занятия для учеников 1-4 классов тоже отменили.

Напомним, ученикам первой смены повезло гораздо меньше: ребятишек, в том числе и первоклассников, отправили в школы, несмотря на тридцатиградусный мороз. Родители атаковали паблик тюменской администрации, возмутившись принятым решением.