В Тюмени отменили занятия для учеников 1-4 классов второй смены из-за морозов Фото: Татьяна Коркина

В связи с низкой температурой воздуха (сейчас термометры показывают -28 градусов) занятия второй смены в школах Тюмени в начальных классах (с 1 по 4) отменяются в очном режиме. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В Тюменском районе занятия для учеников 1-4 классов тоже отменили.

Напомним, ученикам первой смены повезло гораздо меньше: ребятишек, в том числе и первоклассников, отправили в школы, несмотря на тридцатиградусный мороз. Родители атаковали паблик тюменской администрации, возмутившись принятым решением.