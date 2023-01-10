В Тюмени маршрутка №80 будет ездить но новому маршруту Фото: Татьяна Коркина

Остановочные пункты «Приветная» в прямом направлении, «Тенистая» в обратном направлении и «Андреевская» в обоих направлениях включены в схему маршрута № 80. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», изменения вступят в силу с 14 января 2023 года.

Пассажирам можно посмотреть расписание общественного транспорта на сайте http://tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени появилась новая остановка транспорта. Остановке на улице Уездной дали наименование.