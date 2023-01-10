Для мобилизованных из Тюменской области за три месяца провели более 150 концертов Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

С октября 2022 года выездные бригады провели в Тюменской области более 150 концертов для мобилизованных.

Как сообщили в Информационном центре регионального правительства, для бойцов выступили артисты Тюменского концертно-театрального объединения, ДНК «Строитель», Центров культуры «Калинка», «Премьера», «Родник» и другие коллективы и исполнители.

Концерты для мобилизованных Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Кроме того, к мобилизованным приходили Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздравить их с Новым годом. Первый выездной концерт в 2023 году состоялся 2 января.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что из бюджета Тюменской области выделили 650 миллионов рублей на выплаты мобилизованным.