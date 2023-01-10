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НовостиАвто10 января 2023 2:53

В Тюмени 10 января 2023 года погаснут сразу четыре светофора

Регулировщики отключат с 8 до 17 часов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени 10 января 2023 погаснут сразу четыре светофора

В Тюмени 10 января 2023 погаснут сразу четыре светофора

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 10 января 2023 года, с 8 до 17 часов отключат сразу четыре светофора. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

Итак, регулировщики погаснут на перекрестках:

- ул. Червишевский тракт – ул. Баумана;

- ул. Комсомольская – ул. Свердлова;

- ул. Свердлова – ул. Даудельная;

- ул. Свердлова – ул. Елецкая.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.