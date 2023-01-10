В Тюмени 10 января 2023 года чуточку потеплеет

В Тюмени 10 января 2023 чуточку потеплеет Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 10 января 2023 года, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на западный, 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью -29…-34 градуса, днем -23…-28, при натекании облачности – -18…-23 градуса.

Погода в Тюмени 10 января 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 10 января (28 декабря по старому стилю) Домочадцев день, или Рождественский мясоед. С этого дня крестьянам можно было употреблять в пищу мясо. Это связано не только с религиозными мотивами, но и с январским забоем скота. Мясоед называли Домочадцевым днем, потому что вся семья сообща хлопотала по хозяйству, вместе садилась за стол.

Считалось, что если в этот день на ветви ляжет снег, то лето будет дождливым.