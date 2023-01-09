В Тюмени муж едва не зарезал жену кухонным ножом во время словесной перепалки Фото: Татьяна Коркина

Два года тюрьмы может грозить 54-летнему жителю Тюмени, который подозревается в угрозе убийством. Об этом сегодня, 9 января 2023 года, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Заявление о происшествии поступило от 57-летней жительницы в городской отдел полиции № 3. По словам женщины, муж, который распивал дома алкоголь, угрожал ей убийством. Несудимого мужчину быстро задержали.

Подозреваемый объяснил, что он очень много выпил, что вызвало негатив у его возлюбленной, вернувшейся вечером с работы. Женщина захотела забрать бутылку алкоголя и спрятать его, после чего супруги поругались. Тогда муж схватил кухонный нож и стал угрожать жене убийством. Женщина обратилась в полицию.

Теперь буйному мужу придется явиться в отдел полиции для проверки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменец угрожал своей супруге ножом, схватив ее за волосы. Мужчина систематически оскорблял свою возлюбленную.