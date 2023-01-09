В Тюмени мужчина познакомился с дамой на улице и переломал ей ребра в пьяном угаре Фото: Татьяна Коркина

Восемь лет лишения свободы может грозить 50-летнему ранее судимому мужчине, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Сообщение о ЧП, которое произошло с 67-летней женщиной, поступило от медицинского учреждения. Врачи сообщили, что у женщины сломаны ребра, а также есть другие травмы. Полицейские сразу же установили подозреваемого и доставили его в отдел полиции.

По словам подозреваемого, он познакомился с дамой на улице и пригласил её домой выпить. Ближе к ночи хозяин попросил женщину уйти из дома, однако та только вошла во вкус и решила продолжить застолье. Приятели поругались, и тогда злоумышленник стал руками и ногами избивать потерпевшую.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», восемь лет лишения свободы может грозить ранее судимому 52-летнему мужчине, который подозревается в избиении соседа.