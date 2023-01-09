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НовостиЗвезды9 января 2023 8:30

В нескольких районах Тюменской области неделю толком не будет работать телевизор

Это связано с профилактическими работами
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Профилактические работы в Тюменской области

Профилактические работы в Тюменской области

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюменском, Тобольском, Ишимском и Омутинском районах с 16 по 23 января 2023 года запланированы профилактические работы на станциях РТРС, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Таким образом, в эти дни в районах ожидаются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания.

Профилактика в районах Тюменской области

Профилактика в районах Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

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