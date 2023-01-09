В нескольких районах Тюменской области неделю толком не будет работать телевизор

Профилактические работы в Тюменской области
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
В Тюменском, Тобольском, Ишимском и Омутинском районах с 16 по 23 января 2023 года запланированы профилактические работы на станциях РТРС, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Таким образом, в эти дни в районах ожидаются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания.
Профилактика в районах Тюменской области
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Расписание смотрите ниже либо на сайте смотрицифру.рф и в мобильном приложении «Телегид».