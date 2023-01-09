В Тюмени сотрудники МЧС за сутки помогли двум водителям, попавшим в беду на дорогах региона Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области за сутки дважды оказали помощь автомобилистам и пассажирам транспорта, которые попали в беду на дорогах региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, утром 8 января 2023 года в Нижнетавдинском районе на первом километре автодороги Нижняя Тавда – Междуреченский сотрудники 138-й пожарно-спасательной части обогрели в своем спецтранспорте водителя автомобиля «Тойота-Лендкрузер». Вместе с водителем они дождались эвакуатора, который убрал с дороги заглохшую иномарку.

В Тобольском районе в полночь 9 января 2023 года пожарные села Байкалова помогли водителю и пассажиру автомобиля «Форд-Транзит», которые застряли на 161-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск.

В общей сложности в 2023 году сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области помогли трем водителям автомобилей и обогрели 7 человек.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если ваш автомобиль заглох или вам нужна помощь, звоните по номеру экстренного реагирования 112.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что автоинспекторы помогли водителю с заглохшим автомобилем на трассе Тюмень – Омск. Водитель, к счастью, не замерз.